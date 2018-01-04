Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко розповіла про пріоритети "Мінська" на 2018 рік

Четвер, 4 січня 2018, 14:09

Учасник переговорів у Мінську, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко розповіла, про що в першу чергу будуть домовлятися в Білорусі у новому році.

Про це вона повідомляє у Facebook.

"Для українських представників в Мінській гуманітарній підгрупі (де працюють також В. Медведчук й залучені як експерти обмудсмен В. Лутковська та представники СБУ) пріоритетами на 2018 рік буде звільнення всіх незаконно утримуваних з тюрем ОРДЛО і активізація роботи з пошуку та ідентифікації зниклих безвісти", - пише Геращенко.

Вона пообіцяла, що українська сторона докладе всіх зусиль, аби друга хвиля звільнення заручників відбулася якнайшвидше.

"Готові в цьому питанні до серйозних компромісів. Сподіваємося, що позитив першої хвилі звільнення, важливий і для всіх учасників Мінських груп, і для нормандського формату, сприятиме й прискорить другу хвилю", - зазначає віце-спікер.

Також, за її словами, українська сторона наполягатиме на створенні механізму за участі України, Росії та Червоного хресту із запрошенням представників ОРДЛО задля пошуку зниклих безвісти і ексгумації тіл загиблих.

"Це має бути аполітична група, з експертів і без політики - задля виконання важливої гуманітарної місії", - підкреслює Геращенко.

Вона зазначила, що Київ також чекає більш активної участі від ОБСЄ, й щодо відвідин тюрем, й щодо звільнення заручників, й щодо дотримання Мінських угод.

"Також вже на першій зустрічі в Мінську я поставлю питання про підлітків, яких і досі утримують в донецькому СІЗО. На моє глибоке переконання, в рамках Мінських груп всі сторони, в т.ч. ОБСЄ, мають активно вимагати їх звільнення", - наголосила вона.

Раніше заступник міністра юстиції Денис Чернишов повідомив, що чергова зустріч всіх причетних до процесу можливого обміну українських заручників, які залишаються в полоні бойовиків ОРДЛО, запланована на п'ятницю, 5 січня.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Мінські угодиГеращенкозаручникиДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Мінські угоди
Сурков зізнався, що не планував, щоб Мінські угоди виконались
Зеленський: Простий спосіб закінчити війну – віддати РФ території, тому були Мінські угоди
Єрмак: У владі немає людей, які допускають існування "Мінськ-3"
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: