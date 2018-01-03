У Мін'юсті назвали дату переговорів про звільнення решти заручників з ОРДЛО

Чергова зустріч всіх причетних до процесу можливого обміну українських заручників, які залишаються в полоні бойовиків ОРДЛО запланована на п'ятницю, 5 січня.

Про це заявив заступник міністра юстиції Денис Чернишов в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Дуже багато як державних установ, так і громадських діячів, які беруть участь у всій цій великій роботі. Так, на 5-е число пані Геращенко призначила чергову зустріч всіх, хто причетний до цього процесу, буде обговорюватися новий процес можливої ​​передачі і готуватимуться документи", - сказав Чернишов.

Він додав, що треба підготувати списки тих, хто буде обмінюватися, пройти процес верифікації та інше.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін ув'язнених між бойовиками Донбасу та українською стороною, додому повернулися 73 українських заручники.

Пізніше глава СБУ Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

Також він додав, що звільнених полонених перевірять на "зв'язок з РФ"

Радник президента Юрій Бірюков повідомив, що стосовно 14 з 73 звільнених днями заручників ОРДЛО є кримінальні справи за фактом дезертирства.