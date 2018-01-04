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Тіло Ноздровської відправили на додаткову експертизу

Четвер, 4 січня 2018, 16:57
Тіло Ноздровської відправили на додаткову експертизу
www.5.ua

Слідство на прохання родичів направило тіло юристки Ірини Ноздровської на додаткову комплексну експертизу.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на керівника прес-служби поліції у Київської області Миколу Жуковича.

"На прохання родичів тіло Ірини Ноздровської було направлене на додаткову комплексну експертизу", - зазначив він.

Жукович пояснив, що фахівці мають з'ясувати, яким предметом були нанесені тілесні ушкодження, більш точний час настання смерті, як довго тіло знаходилося у воді.

Також, за його словами, детально буде досліджено склад крові на вміст різних речовин та шлунок покійної.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня.

Пізніше активісти повідомили, що тіло Ноздровської знайшли в річці, навпроти будинку дядька Россошанського, який у 2015 році очолював Вишгородський районний суд.

За попередніми даними експертизи тіла правозахисниці Ірини Ноздровської, вона померла від множинних колото-різаних ран.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с.Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, й вона повідомляла про це поліцію.

Читайте також "Справа Ноздровської. Хто бажав смерті правозахисниці"

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивствоКиївкриміналполіція
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