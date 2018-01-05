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Фірми Порошенка продали державі ремонт фрегата, страховку і шоколад

П'ятниця, 5 січня 2018, 13:07
Фірми Порошенка продали державі ремонт фрегата, страховку і шоколад

Приватні фірми президента Петра Порошенка минулого року виграли тендерні контракти на 29,3 мільйони гривень.

Таку інформацію наводить проект "Марлін", посилаючись на портал Prozorro.

Найбільший контракт на 14,5 млн грн від військової частини А0456 отримав столичний завод "Кузня на Рибальському"  на доковий ремонт фрегата "Гетьман Сагайдачний" в Одеській області.

Ще півтора мільйони гривень заводу перепало від комунального підприємства "Інженерний центр" за встановлення символів міста Києва в Дарницькому районі.

Заробила на бюджеті і команда президентського  5 каналу. Дві телерадіокомпанії, які входять у структуру власності каналу, а саме "Експрес-Інформ" та  "НБМ" на двох заробили 7 млн грн. Зокрема державні "Укргазбанк" замовив телематеріалів на 3 млн грн.,  "Мультимедійна платформа іномовлення України" на 2,3 млн грн, "Укргазвидобування" на 0,5 млн грн та інші.

Страхова компанія "Країна" продала державі послуг на 3,8 млн грн. Найбільшими клієнтами стали оборонні підприємства "Укрспецекспорт" - 1 млн грн. та "Укроборонсервіс" - 450 тисяч гривень.  

Перед новорічними святами різним органам влади активно продавалися солодощі. Загалом різні фірми з приставкою в назві "Рошен" продали шоколаду та печива на 2 мільйони гривень.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоRoshen
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