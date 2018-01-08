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В РФ вирішили, скільки витратять на армію у новому році

Понеділок, 8 січня 2018, 14:48
В РФ вирішили, скільки витратять на армію у новому році

Бюджет Міноборони РФ на 2018 рік складено з урахуванням "завершення операції у Сирії" і залишиться на рівні 2017 року.

Про це пише "Інтерфакс" з посиланням на Міноборони РФ.

"Бюджет не буде піддано секвестру. У 2017 році бюджет військового відомства було скорочено на 6%. Скорочення не торкнулося витрат на соціальні зобов'язання і держпрограму озброєнь", - повідомили у військовому відомстві.

Планування бюджету 2018 року здійснювалося з урахуванням "завершення сирійської операції", зазначили у Міноборони.

Як відомо, у 2017 році, згідно з держбюджетом, скорочення витрат Міноборони склало близько 100 млрд рублів.

У Мінфіні РФ заявляли, що бюджетні асигнування за розділом "Національна оборона" у цілому в 2017 році складуть 2,8 трильйона рублів, в 2018 році - 2,7 трильйона рублів і в 2019 році знову 2,8 трлн рублів.

Як відомо, 11 грудня президент РФ Володимир Путін наказав почати виведення російського військового угрупування з Сирії.

За його словами, в Сирії створено умови для політичного розв'язання кризи: "до своїх домівок повертаються біженці, створені умови для політичного врегулювання під егідою ООН".

26 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що РФ почала формувати постійні угруповання російських військових на своїх сирійських базах - у Тартусі та Хмеймімі.

В останні місяці за підтримки російських авіаударів сирійські урядові сили активізували військові операції у Східній Гуті. На початку січня щонайменше 30 цивільних загинули в результаті вибуху бомб, скинутих російськими реактивними літаками на житловий район поблизу Дамаска. 

За даними Сирійської наглядової ради з прав людини (SOHR), за час війни у Сирії у 2017 році загинули близько 39 тисяч осібДо цього числа входять понад 2100 дітей та майже 1500 жінок.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяарміябюджет
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