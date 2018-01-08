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В ОБСЄ закликали виконувати "різдвяне перемир'я" на Донбасі

Понеділок, 8 січня 2018, 20:33

Спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі у Мінську Мартін Сайдік закликав сторони конфлікту на Донбасі до повного, стійкого та безстрокового виконання припинення вогню. 

Про це йдеться у зверненні спецпредставника ОБСЄ, яке організація оприлюднила 8 січня. 

"Обмін полоненими, який відбувся 27 грудня, довів, що за наявності політичної волі складні проблеми можуть бути вирішені. Закликаю сторони конфлікту продовжити цей позитивний зачин та працювати разом над укріпленням взаємної довіри", - зазначив Сайдік. 

З нагоди Різдва та Старого нового року, який наближається, він закликав сторони конфлікту "суворо дотримуватися всеохоплюючого, стійкого та безстрокового припинення вогню шляхом нульової толерантності до порушень та порушників". 

Сайдік нагадав, що угоду про таке перемир'я було укладено 20 грудня. 

Як відомо, режим припинення вогню у зоні АТО на період новорічних і різдвяних свят було узгоджено переговорними групами в Мінську з 00:00 23 грудня. Незважаючи на домовленості, бойовики регулярно порушують домовленості, в результаті чого серед бійців ВСУ є втрати.

Українська правда 

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Теми: ОБСЄДонбасОРДЛОМінські угоди
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