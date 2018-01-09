Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

КНДР і Південна Корея почали перші за більш ніж 2 роки офіційні переговори

Вівторок, 9 січня 2018, 03:04
КНДР і Південна Корея почали перші за більш ніж 2 роки офіційні переговори

Сеул і Пхеньян 9 січня почали перші за більш ніж 2 роки офіційні переговори. Зустріч присвячена можливій участі спортсменів з КНДР на Олімпійських іграх-2018.

Про це повідомляє Reuters.

"Сьогодні ми будемо проводити переговори, щоб обговорити участь Північної Кореї в зимових Олімпійських іграх і Паралімпіаді в Пхенчхані, а також удосконалення міжкорейських відносин", - заявив міністр уніфікації Південної Кореї Чо Мьонг-Гьон.

Перед цим лідер КНДР Кім Чен Ин розпорядився створити необхідні умови для поліпшення відносин з Південною Кореєю.

Як відомо, Північна Корея заявила про намір взяти участь у зимових Олімпійських іграх у Пхенчхані.

Як повідомлялось, КНДР прийняла пропозицію Сеула провести переговори на високому рівні.

Раніше США анонсували призупинення спільних військових навчань з Південною Кореєю до закінчення зимової Олімпіади.

"Українська правда" в Threads

Теми: КНДРПівденна Корея
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
КНДР
США приділяють "пильну увагу" військовій співпраці КНДР і Росії – Держдеп
Байден пообіцяє "суттєві" кроки для захисту Південної Кореї від можливої атаки КНДР – Reuters
Медведєев лякає, що Росія озброїть КНДР, якщо Південна Корея дасть зброю Україні
Останні новини
07:06
За добу відбулося 61 бойове зіткнення. Українська авіація атакувала 11 разів – Генштаб
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
Усі новини...
Реклама: