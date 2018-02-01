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Під Авдіївкою загинув боєць 1996 року народження – штаб АТО

Четвер, 1 лютого 2018, 11:59

За добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовий, ще двоє отримали травми.

Про це розповів на брифінгу 1 лютого речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.

"На жаль, у результаті ворожого прицільного обстрілу неподалік Авдіївки загинув 1 український військовослужбовець – 1996 року народження. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким нашого захисника, який віддав життя за мирне майбутнє України", – сказав Гуцуляк.

"Окрім цього внаслідок обстрілів з мінометів калібру 82 міліметри двоє наших військовослужбовців зазнали бойових травмувань. Їх оперативно доставили до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров'я оцінюється як задовільний", – зазначив полковник.

За його словами, ворог не лише обстрілював позиції сил АТО, а й відновив обстріли меж мирних населених пунктів із заборонених Мінськими угодами видів озброєння.

Як повідомлялось, 31 січня на зустрічі Тристоронньої контактної групи українська сторона звернула увагу на неналежне виконання Росією як стороною конфлікту на Донбасі домовленостей про запровадження "різдвяного" перемир’я.

Так з 23 грудня 2017 року, коли почало діяти так зване "різдвяне" перемир’я українська сторона зафіксувала лише один день без обстрілів з боку РФ/ОРДЛО.

"Хоча загалом кількість обстрілів з боку РФ/ОРДЛО стала меншою, є вкрай тривожним те, що усі обстріли – прицільні, а кожен другий обстріл відбувається з використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь (120мм і 82мм міномети, 122 мм артилерія)", – заявила українська сторона.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АТО
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