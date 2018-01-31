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Під час "різдвяного перемир'я" обстріли ОРДЛО стали прицільними – ТКГ

Середа, 31 січня 2018, 16:32

Українська сторона звернула увагу на неналежне виконання Росією як стороною конфлікту на Донбасі домовленості Тристоронньої контактної групи про запровадження "різдвяного" перемир’я.

Про це йшлося на засіданні ТКГ в Мінську, інформує прес-секретар представника України в цій групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

За її словами, з 23 грудня 2017 року, коли почало діяти так зване "різдвяне" перемир’я українська сторона зафіксувала лише один день без обстрілів з боку РФ/ОРДЛО.

"Хоча загалом кількість обстрілів з боку РФ/ОРДЛО стала меншою, є вкрай тривожним те, що усі обстріли – прицільні, а кожен другий обстріл відбувається з використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь (120мм і 82мм міномети, 122 мм артилерія)", – заявляє українська сторона.

Київ також акцентував увагу на незадовільному виконанні з боку ОРДЛО своїх зобов’язань стосовно розмінування і проведення ремонтних робіт на критичних об’єктах цивільної інфраструктури.

Так, починаючи з 1 січня 2018, українська сторона СЦКК відправила на адресу СММ ОБСЄ 40 заявок на проведення ремонтно-відновлювальних робіт. Водночас, інша сторона дала гарантії безпеки лише в одному випадку.

Також представники ОРДЛО систематично перешкоджають роботі спостережної місії ОБСЄ

"Так, впродовж "різдвяного" перемир’я спостерігачі СММ 44 рази стикались в ОРДЛО з необґрунтованим обмеженням доступу; у той самий час на підконтрольній уряду України території місія зафіксувала лише 3 подібних випадки", – йдеться в коментарі української сторони.

Валентина Романенко, УП
Теми: Мінські угодиДонбас
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