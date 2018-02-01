Справа побиття журналістів: охоронця Медведчука віддали під суд

Поліція Києва направила до суду обвинувальний акт щодо охоронця Віктора Медведчука, який підозрюється у перешкоджанні роботі журналіста "Радіо Свобода".

Про це повідомив "Українській правді" речник Нацполіції Ярослав Тракало.

За його словами, звинувачення підготували слідчі Соломянського відділку поліції. Відносно інших трьох охоронців Медведчука матеріали виділені в окреме кримінальне провадження за статтею 171 Кримінального кодексу (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Як повідомив речник МВС Артем Шевченко, обвинувачення передано до суду 30 січня. Постраждала сторона у справі - журналіст "Схем" Михайло Ткач.

За його інформацією, обвинувачуваному інкримінується порушення закону також за статтею 171.

"30.01 поліція Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо підозрюваного Д. у перешкоджанні журналісту Михайлу Ткачу. Ст.171 КК", - пише Шевченко у Twitter.

Як відомо, чотирьом охоронцям Віктора Медведчука підготували підозри про побиття журналістів програми "Схеми". Пізніше одному з них підозру оголосили.

Журналісти програми "Схеми" опублікували відео інциденту, який стався 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту "Київ".

Знімальна група у складі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка і оператора Кирила Лазаревича (псевдо Бен Ціон Лазаревич) чекала на приліт із Росії Віктора Медведчука.

Проте їм завадили: журналістів штовхали, били, відбирали камеру. Вони впевнені, що напад вчинили охоронці Медведчука.

Водночас юристи Медведчука звернулися до суду з вимогою зобов’язати Нацполіцію відкрити провадження щодо втручання журналістів у приватне життя бізнесмена. "Схеми" розцінюють це як тиск.

Оксана Коваленко, Євген Кізілов, УП