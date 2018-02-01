Місто на Черкащині залишилося повністю без тепла

Місто Сміла Черкаської області залишилося без опалення: котельням відключили газ.

Про це повідомляє у четвер сайт Смілянської міської ради.

"1 лютого, за вказівкою ПАТ "Черкасигаз" у місті відімкнули від газу всі котельні", – йдеться в повідомленні.

Докладніше про ситуацію в місті читайте в репортажі УП "Місто без керма. Як провінційна Сміла напередодні зими залишилася без тепла"

Як повідомлялося, 30 січня прес-служба "Київоблгазу" повідомила, що через заборгованість теплопостачального підприємства місто Славутич Київської області відключили від газопостачання.