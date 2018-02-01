В Росії Грибу відмовили в апеляції, його стан погіршився

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Четвер, 1 лютого 2018, 15:12

Російський суд відмовив в апеляції щодо запобіжного засобу у вигляді тримання під вартою для українця Павла Гриба, який утримується у Краснодарському СІЗО.

Про це "Українській правді" повідомила сестра хлопця Ольга Гриб.

"Сьогодні, 1 лютого, в порушення всіх термінів, відбулось засідання Краснодарського крайового суду з розгляду апеляції на запобіжний спосіб щодо утримання Павла. Адвокат про судове засідання дізнався випадково за добу", - сказала Ольга Гриб.

За її словами,  це було зроблено з метою, щоб батьки не встигли приїхати на засідання суду.

"За інформацією адвоката, у Павла дуже виснажений вигляд, постійні скарги на біль у шлунку і животі. Загальний депресивний стан, як наслідок посилення психологічного тиску з боку слідства і адміністрації СІЗО", - повідомила сестра утримуваного.

Вона додала, що у її брата немає ні ліків, ні хоча б мінімального дієтичного харчування, якого потребує його стан здоров'я.

"Внутрішня кровотеча може відкритись у будь-який час. Фахових медичних спеціалістів по хворобі Павла в Краснодарі нема. Надати медичну допомогу ніхто не зможе", - сказала Ольга Гриб.

Вона впевнена, що кожен день у СІЗО може бути останнім для її брата.

Пізніше прес-секретар Міністерства закордонних справ Мар’яна Беца написала у Twitter, що Україна вимагає від РФ надати доступ українських лікарів до Гриба.

Раніше повідомлялося, що 6 жовтня 2017 грудня ЄСПЛ надіслав лист до адвоката Гриба, який  страждає від портальної гіпертензії та потребує щоденного прийому спеціальних ліків, з проханням надати висновки щодо стану його здоров’я до 16 жовтня цього року.

У зв’язку із цим, Генконсульство України направило повторне звернення до російської сторони про можливість обстеження юнака з 12 по 15 жовтня.  

Проте, так і не отримавши відповіді, вирішило відправити групу лікарів до Гриба самовільно. Але їх і не пустили до українця.

Пізніше в РФ відповіли, що в українця Гриба немає проблем зі здоров’ям.

Як відомо, Павло Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Українська правда
Теми: Росія політв'язні суд арешт
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