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Мінфін США: Проти фігурантів "кремлівського списку" введуть санкції

Четвер, 1 лютого 2018, 14:53
Мінфін США: Проти фігурантів кремлівського списку введуть санкції

Міністерство фінансів США запевняє, що так звана кремлівська доповідь має засекречену частину, в якій йдеться про майбутні економічні санкції проти її фігурантів.

Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на міністра фінансів Стівена Мнучіна та голову відділу зв'язків із громадськістю відомства Тоні Саєга.

Зокрема, Мнучін заявив, а Саєг підтвердив, що результатом "кремлівської доповіді" буде запровадження санкцій.

За словами останнього, звіт містить засекречений додаток. Це зроблено для того, аби уникнути можливого виведення активів вказаними у доповіді фізичними та юридичними особами, а також щоб запобігти розголошенню конфіденційної інформації.

"Мінфін (цією доповіддю – ред.) дав зрозуміти, що ми зосереджені на тому, аби протидіяти дестабілізуючій діяльності Росії", - сказав Саєг.

Як відомо, 29 січня Міністерство фінансів США опублікувало "кремлівську доповідь", в якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів, проти яких можуть бути введені санкції.

У списку 96 російських олігархів, чиї статки оцінюються на суму понад $1 млрд. Крім того, у списку 114 прізвищ високопосадовців, а також керівників державних компаній.

Євген Кізілов, УП

Теми: СШАРосіясанкції
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