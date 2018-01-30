США опублікували "Кремлівську доповідь" про олігархів Путіна

Міністерство фінансів Сполучених Штатів опублікувало доповідь щодо можливості запровадження нових санкцій проти російських олігархів та людей із близького оточення президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє The Washington Post.

До списку потрапили 210 людей: 114 осіб із оточення президента РФ Володимира Путіна, а також 96 олігархів. Проти них потенційно можуть запровадити нові санкції.

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Зокрема, в списку наведені російські олігархи Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Володимир Потанін, брати Аркадій та Борис Ротенберги, Геннадій Тимченко, Алішер Усманов, Ігор Сечін, Олексій Міллер, Олег Тиньков, Сулейман Керімов та інші.

BREAKING: Treasury list of Russian Oligarchs released. “Those individuals who, according to reliable public sources, have an estimated net worth of $1 billion or more.”



Here’s the list. pic.twitter.com/x7crtZNU5f — Christina Wilkie (@christinawilkie) 30 січня 2018 р.

Серед фігурантів списку - глава адміністрації президента РФ Антон Вайно, його заступник Сергій Кирієнко, прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков, помічник президента Владислав Сурков, прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, спікер Держдуми В'ячеслав Володін, спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко.

BRK: Treasury lists 114 high-level Russian Govt officials. Here it is >> pic.twitter.com/Yec2XeY46f — Christina Wilkie (@christinawilkie) 30 січня 2018 р.

Деякі з зазначених у списку росіян уже перебувають під санкціями.

Раніше глава прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт заявила, що запроваджені Штатами заходи проти російської "оборонки" вже призвели до мільярдних втрат, а нові санкції поки не потрібні.

Як відомо, 29 січня Міністерство фінансів США збиралося передати до Конгресу документ, який преса прозвала "Кремлівською доповіддю" – перелік російських олігархів та людей із близького оточення президента Росії Володимира Путіна.

Це тільки перший із цілої низки документів, які готують декілька американських відомств на виконання ухваленого минулого року у США закону.

Повідомлялося, що нинішній звіт сам по собі не передбачає запровадження санкцій проти згаданих у ньому осіб, але створює фактичні підстави для можливого запровадження таких санкцій у майбутньому.

У Москві вважають публікацію так званої "кремлівської доповіді" прямою спробою вплинути на виборчий процес в Росії.