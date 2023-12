США опублікували "Кремлівську доповідь" про олігархів Путіна

Міністерство фінансів Сполучених Штатів опублікувало доповідь щодо можливості запровадження нових санкцій проти російських олігархів та людей із близького оточення президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє The Washington Post.

До списку потрапили 210 людей: 114 осіб із оточення президента РФ Володимира Путіна, а також 96 олігархів. Проти них потенційно можуть запровадити нові санкції.

Sanctions (PDF)

Sanctions (Text) ​

Зокрема, в списку наведені російські олігархи Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Володимир Потанін, брати Аркадій та Борис Ротенберги, Геннадій Тимченко, Алішер Усманов, Ігор Сечін, Олексій Міллер, Олег Тиньков, Сулейман Керімов та інші.

BREAKING: Treasury list of Russian Oligarchs released. “Those individuals who, according to reliable public sources, have an estimated net worth of $1 billion or more.”



Here’s the list. pic.twitter.com/x7crtZNU5f