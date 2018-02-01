Twitter попередив 1,4 млн користувачів про пропаганду Росії

Соціальна мережа Twitter відправила повідомлення близько 1,4 мільйона користувачів, які під час президентської кампанії в США стежили за акаунтами, пов'язаними з російською пропагандою.

Про це йдеться в оновленні на офіційному блозі Twitter.

"Ми збільшили кількість людей, яких повідомили про взаємодію з обліковими записами Twitter, потенційно пов'язаними з пропагандистською діяльністю російської урядової організації, відомої як Агентство інтернет-досліджень", – йдеться в повідомленні від 31 січня.

У Twitter пояснюють, що розсилку отримали громадяни, які знаходяться на території США і під час виборчої кампанії підписувались, цитували чи згадували твіти майже 4 тисяч акаунтів, пов'язаних з Агентством.

"Близько 1,4 мільйони людей отримали сповіщення від Twitter. Ми надішлемо коротке опитування невеликій групі людей, які отримали наше повідомлення, щоб отримати відгук про цей процес", – зазначають також у компанії.

Як повідомлялось, в кінці січня 2018 року Twitter виявив близько 470 тисяч російськомовних ботів, які репостили повідомлення Дональда Трампа в період виборчої кампанії президента США в 2016 році.

В ході виборчої кампанії в США в 2016 році російські "тролі" створили 129 подій в соціальній мережі Facebook, що стосуються виборів.

Facebook повідомляв, що близько 126 мільйонів американців могли бачити промотований Росією політичний контент в соцмережі протягом двох років, і що 16 мільйонів, ймовірно, наражались на російську пропаганду в Instagram.