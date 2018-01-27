Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Twitter виявив тисячі репостів повідомлень Трампа російськими "ботами"

Субота, 27 січня 2018, 06:31

Російськомовні "боти" близько 470 тисяч разів репостили повідомлення Дональда Трампа у Twitter в період президентської кампанії - з 1 вересня по 15 листопада 2016 року.

Про це йдеться в матеріалах співробітників соцмережі, наданих Конгресу США у справі про російське втручання, пише Bloomberg.

Такі репости складають близько 4% від всіх ретвітів, які зібрали записи Трампа в соцмережі.

Зазначається, що повідомлення від конкурента Трампа Гілларі Клінтон, які також репостили російські "боти", зібрали лише 50 тисяч ретвітів від аккаунтів, пов'язаних з РФ.

Twitter також виявив, що від 48 до 73% ретвітів записів WikiLeaks за цей же період припадають на пов'язані з Росією аккаунти.

Вloomberg нагадує, що в цей час кампанія опублікувала електронні листи зі зламаних серверів Демократичної партії США.

Як повідомлялось, в ході виборчої кампанії в США в 2016 році російські "тролі" створили 129 подій в соціальній мережі Facebook, що стосуються виборів.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрампРосіясоцмережівибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Усі новини...
США
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Не у містах і записуючи локації: Україна має п’ять принципів використання касетних боєприпасів
Останні новини
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12:25
У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
12:06
Блокування кордону: Єврокомісія закликала відкрити решту пунктів пропуску
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
Усі новини...
Реклама: