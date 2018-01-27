Twitter виявив тисячі репостів повідомлень Трампа російськими "ботами"

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Субота, 27 січня 2018, 07:31

Російськомовні "боти" близько 470 тисяч разів репостили повідомлення Дональда Трампа у Twitter в період президентської кампанії - з 1 вересня по 15 листопада 2016 року.

Про це йдеться в матеріалах співробітників соцмережі, наданих Конгресу США у справі про російське втручання, пише Bloomberg.

Такі репости складають близько 4% від всіх ретвітів, які зібрали записи Трампа в соцмережі.

Зазначається, що повідомлення від конкурента Трампа Гілларі Клінтон, які також репостили російські "боти", зібрали лише 50 тисяч ретвітів від аккаунтів, пов'язаних з РФ.

Twitter також виявив, що від 48 до 73% ретвітів записів WikiLeaks за цей же період припадають на пов'язані з Росією аккаунти.

Вloomberg нагадує, що в цей час кампанія опублікувала електронні листи зі зламаних серверів Демократичної партії США.

Як повідомлялось, в ході виборчої кампанії в США в 2016 році російські "тролі" створили 129 подій в соціальній мережі Facebook, що стосуються виборів.

Теми: США Трамп Росія соцмережі вибори
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