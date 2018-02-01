Білецький: Прийняти бюджет в Черкасах "допомагали" й нацдружинники

Голова партії "Національний корпус" позафракційний народний депутат Андрій Білецький підтвердив, що серед цивільних осіб, які "допомогли" депутатам у Черкасах ухвалити бюджет на 2018 рік були представники так званих "національних дружин".

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

Зокрема відповідаючи на запитання, як корелюється заявлена "нацдружинами" діяльність щодо допомоги поліції у підтриманні порядку на вулицях та протидії алко- та наркопритонам із ситуацією, що склалася на засіданні міської ради 30 січня, Білецький зазначив, що місто перебувало на межі катастрофи:

"Давайте почнемо з іншої сторони. Хіба це нормально, що в обласному центрі протягом місяця не існує місцевого бюджету, тому що міський секретар і мер не можуть вирішити, як розпиляти найбільш лакомі речі? Хіба це нормально, що абсолютно всім комунальникам не виплачується заробітна плата? Місто знаходиться на межі соціальної катастрофи фактично. Бо там уже проблеми з опаленням, з водою… І все це з кожним днем збільшується".

За словами нардепа, в Черкасах було створено ініціативну групу за участі ветеранів АТО, представників профспілок деяких підприємств та "нацдружинники".

"Абсолютно правильно, з моєї точки зору, якщо депутати не могли впоратися зі своїм життєвим обов'язком, а ці люди вирішили навести елементарний порядок", – зазначив Білецький.

"Чим я це вважаю? Величезним плюсом. Бюджет прийнятий і у міста тепер все добре. Мало того, після того, як вони прийняли бюджет, то вже вирішили нічого не ділити, не проводити вибори", – додав очільник Нацкорпусу.

Білецький також зазначив, що від присутності на засіданні міськради людей у формі, чорних одностроях із закритими обличчями в підсумку "ніхто не постраждав":

"Хтось із депутатів побитий? Може б і було за що... але – ні. Хтось із поліцейський побитий? Ні. Так само ніхто не постраждав і не був ображений. В сухому залишку ми маємо надзвичайно позитивний результат".

Стосовно того, що вказані активісти закривали свої обличчя, Білецький зазначив, що особисто проти того, щоб вдягати на акції балаклави, однак зазначив, що цьому випадку чоловіки були вдягнені не в балаклави, а мали бафи (шарф, який підіймається на обличчя).

"Після того, як балаклави були заборонені законами 16 січня за Януковича, вони ввійшли умовно кажучи в класику вуличної політики на Україні. Моя особиста думка – не варто (їх вдягати -ред.), – зазначив Білецький.

Як відомо, Черкаси – єдине українське місто, яке не ухвалило кошторис у зазначений термін до 25 грудня 2017 року.

30 січня депутати Черкас таки ухвалили бюджет на 2018 рік після кількох годин обговорення та завдяки втручанню людей у формі та молодиків у чорному із закритими обличчями.