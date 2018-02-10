ОБСЄ за добу зафіксувала більше 700 вибухів на Донбасі

Місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 7 лютого по 19:30 8 лютого зафіксувала 740 вибухів.

Про це йдеться у звіті організації від 9 лютого.

"У Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, водночас зафіксувавши більшу кількість вибухів - близько 740 проти орієнтовно 420", - повідомили спостерігачі.

"У Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, водночас не зафіксувавши жодного вибуху, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 1 740)", - підкреслили в ОБСЄ.

"Місія вперше зафіксувала наявність мін поблизу Широкиного. 7 лютого БПЛА СММ середнього радіуса дії зафіксував близько 85 протитанкових мін (невстановленого типу), встановлених у два ряди в полі вздовж східного боку дороги, що проходить на східній околиці н. п. Водяне (підконтрольний урядові, 94 км на південь від Донецька)", - йдеться у звіті.

"На відстані приблизно 3 км на північ від Широкиного БПЛА СММ середнього радіуса дії зафіксував принаймні 300 протитанкових мін у полі поблизу позицій Збройних сил України, а на північ від автошляху Е58 біля Широкиного - ще 300 протитанкових мін (невстановленого типу), також у полі", - наголосили у Місії.

"8 лютого спостерігачі вперше бачили 2 протитанкові міни на західному узбіччі автошляху T0509 на відстані приблизно 1,5 км на північ від н. п. Зернове (непідконтрольний урядові, 33 км на південь від Донецька)", - йдеться у звіті.