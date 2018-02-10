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ОБСЕ за сутки зафиксировала более 700 взрывов на Донбассе

Суббота, 10 февраля 2018, 00:57

Миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 7 февраля по 19:30 8 февраля зафиксировала 740 взрывов.

Об этом говорится в отчете организации от 9 февраля.

"В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав большее количество взрывов - около 740 против ориентировочно 420", - сообщили наблюдатели.

"В Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, при этом не зафиксировав ни единого взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 1740)", - подчеркнули в ОБСЕ.

"Миссия впервые зафиксировала наличие мин вблизи Широкиного. 7 февраля БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал около 85 противотанковых мин (неустановленного типа), установленных в два ряда в поле вдоль восточной стороны дороги, проходящей на восточной окраине н. п. Водяное (подконтрольный правительству , 94 км на юг от Донецка)", - говорится в отчете.

"На расстоянии около 3 км на север от Широкиного БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал по крайней мере 300 противотанковых мин в поле возле позиций Вооруженных сил Украины, а на север от автодороги Е58 возле Широкиного - еще 300 противотанковых мин (неустановленного типа), также в поле" , - отметили в Миссии.

"8 февраля наблюдатели впервые видели 2 противотанковые мины на западной обочине автодороги T0509 на расстоянии примерно 1,5 км на северу от н. п. Зерновое (неподконтрольный правительству, 33 км на юг от Донецка)", - говорится в отчете.

Темы: ДонбассОБСЕ
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