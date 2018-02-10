Посеред Шулявського мосту утворилася яма: є пошкоджені авто

У Києві на Шулявському шляхопроводі із асфальту вилізла арматура, пошкоджені колеса більше 10 авто.

Про це повідомляє "dtp.kiev.ua" на сторінці в Facebook.



"Знову втомився Шулявський шляхопровід, тепер зверху, від Індустріального на Дорогожичі, пошкоджені колеса більше 10 авто. "Посеред проїжджої частини ями, з яких стирчить арматура. Диски рве, як пластикові", - йдеться у повідомленні.

Портал "Київ Оперативний" уточнює, що 9 лютого близько 21:00 на Шулявському шляхопроводі утворилася величезна яма глибиною близько 25 сантиметрів.

"За нашою інформацією, жертвами цього безвідповідального ставлення до дороги стали щонайменше 9 автомобілів (у 7 з яких погнуті колісні диски та порвана гума)", - зазначає видання.



Як відомо, 27 лютого 2017 року у Києві частково обвалився Шулявський міст.