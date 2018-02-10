В Киеве на Шулявском путепроводе с асфальта вылезла арматура, повреждены колеса более чем 10 авто.

Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" на странице в Facebook.

"Опять устал Шулявский путепровод, теперь сверху, от Индустриального на Дорогожичи, повреждены колеса более 10 автомобилей. Посреди проезжей части ямы, из которых торчит арматура. Диски рвет, как пластиковые", - говорится в сообщении.

Портал "Киев Оперативный" уточняет, что 9 февраля около 21:00 на Шулявском путепроводе образовалась огромная яма глубиной около 25 сантиметров.

"По нашей информации, жертвами этого безответственного отношения к дороге стали по меньшей мере 9 автомобилей (в 7 из которых погнутые колесные диски и порванная резина)", - отмечает издание.

Как известно, 27 февраля 2017 года в Киеве частично обвалился Шулявский мост.