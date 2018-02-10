Стало відомо, які дороги державного значення ремонтуватимуть цього року

Кабмін затвердив список доріг загального користування державного значення, які підлягають будівництву, реконструкції та ремонту у 2018 році.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Перелік передбачає проведення робіт з будівництва та реконструкції на суму 531,8 млн грн, капітального ремонту на суму 1 260,1 млн грн та поточного середнього ремонту на суму 4 808,2 млн грн. Загальний обсяг фінансування становить 6 600 млн грн з введенням в експлуатацію 492,7 км доріг та 3 696 пог. метрів мостів", - йдеться у повідомленні.

Основні об'єкти, які увішли до списку:

М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський на ділянці Житомир - Вінниця,

М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече,

Н-11 Дніпро - Миколаїв,

ремонт найбільш зруйнованих ділянок автомобільної дороги М-06 Київ - Чоп,

Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь на ділянці Запоріжжя - Маріуполь,

Н-09 Мукачеве - Івано-Франківськ - Львів,

М-05 Київ - Одеса,

Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці Кропивницький - Миколаїв,

М-22 Полтава - Олександрія та інші.

Крім того, сказано, що буде проведений капітальний і поточний середній ремонт дороги Н-03 Житомир - Чернівці. Загальний обсяг фінансування становить 1 млн грн з введенням в експлуатацію 77 км дороги.

Також капітальний і середній ремонт буде проведений на дорозі Р-46 Харків - Охтирка на всій протяжності, що становить 104 км, загальною вартістю 982,2 млн грн.

З них у Сумській області - протяжністю 21,9 км (в тому числі 2 мости) та вартістю 219,6 млн грн, у Харківській області - 81,7 км (в тому числі 1 міст) та вартістю 762,6 млн грн.