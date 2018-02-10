Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало известно, какие дороги государственного значения будут ремонтировать в этом году

Суббота, 10 февраля 2018, 04:37
Стало известно, какие дороги государственного значения будут ремонтировать в этом году

Кабмин утвердил список дорог общего пользования государственного значения, подлежащих строительству, реконструкции и ремонту в 2018 году.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Перечень предусматривает проведение работ по строительству и реконструкции на сумму 531,8 млн грн, капитального ремонта на сумму 1 260,1 млн грн и текущего среднего ремонта на сумму 4 808,2 млн грн. Общий объем финансирования составляет 6 600 млн грн с введением в эксплуатацию 492,7 км дорог и 3 696 погонных метров мостов", - говорится в сообщении.

Основные объекты, которые вошли в список: 

М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский на участке Житомир - Винница, 

М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, 

Н-11 Днипро - Николаев, 

ремонт наиболее разрушенных участков автомобильной дороги М-06 Киев - Чоп, 

Н-08 Борисполь - Днипро - Запорожье - Мариуполь на участке Запорожье - Мариуполь, 

Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Львов, 

М-05 Киев - Одесса, 

Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев на участке Кропивницкий - Николаев, 

М-22 Полтава - Александрия и другие.

Помимо этого, сказано, что будет проведен капитальный и текущий средний ремонт дороги Н-03 Житомир - Черновцы. Общий объем финансирования составляет 1 млн грн со введением в эксплуатацию 77 км дороги.

Также капитальный и текущий средний ремонт будет проведен на дороге Р-46 Харьков - Ахтырка на всей протяженности, что составляет 104 км, общей стоимостью 982,2 млн грн.

Из них в Сумской области - протяженностью 21,9 км (в том числе 2 моста) и стоимостью 219,6 млн грн, в Харьковской области - 81,7 км (в том числе 1 мост) и стоимостью 762,6 млн грн.

Темы: дороги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
дороги
Гидроциклы со взрывчаткой: в РФ выдвинули экшн-версию атаки на Крымский мост – СМИ
Появились спутниковые снимки разрушений Крымского моста
Пентагон об ударах по Чонгарскому мосту: Это битва Украины, они ее планируют
Последние новости
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
Все новости...
Реклама: