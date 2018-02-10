Доба в АТО: 11 обстрілів, 1 поранений
За минулу добу, 9 лютого, бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню – поранений один військовослужбовець.
Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Минулої доби опорні пункти Збройних Сил України знову піддалися обстрілам з боку російсько-окупаційних військ. На Луганському напрямку ворог, у вечірній час, з гранатометів різних видів та стрілецької зброї, вів вогонь по наших позиціях поблизу Світлодарська", – йдеться у звіті.
Озброєння БМП, кулемети та стрілецьку зброю противник застосував по захисниках Новоолександрівки і Богуславського, міномети калібру 82-мм – по оборонцях Новгородського.
Також, вдень, бойовики з піхотного озброєння порушували перемир’я на підступах до Луганського та Зайцевого.
На Донецькому напрямку противник, за світлої пори доби, взявся до обстрілів позицій українських захисників з мінометів різних калібрів довкола Пісків, зі стрілецької зброї – поблизу Славного.