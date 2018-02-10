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Сутки в АТО: 11 обстрелов, 1 раненый

Суббота, 10 февраля 2018, 05:51

За прошедшие сутки, 9 февраля, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня – ранен один военнослужащий.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки опорные пункты Вооруженных Сил Украины вновь подверглись обстрелам со стороны российско-оккупационных войск. На Луганском направлении враг, в вечернее время, из гранатометов различных видов и стрелкового оружия, вел огонь по нашим позициям возле Светлодарска",  говорится в отчете.

Вооружение БМП, пулеметы и стрелковое оружие противник применил по защитниках Новоалександровки и Богуславского, минометы калибра 82-мм  по защитникам Новгородского.

Также, днем, боевики из пехотного вооружения нарушали перемирие на подступах к Луганскому и Зайцевому.

На Донецком направлении противник, в светлое время суток, обстреливал позиции украинских защитников из минометов различных калибров возле Песков, из стрелкового оружия – возле Славного.

Темы: АТОДонбасс
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