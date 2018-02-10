Опитування: 56% родичів загиблих вважають збройний конфлікт в Україні війною з РФ

56% опитаних родичів загиблих вважають збройний конфлікт в Україні війною з Росією, війну на Донбасі назвали громадянською 4% учасників опитування.

Опитування понад тисячі членів родин загиблих військовослужбовців за ініціативи "Дзеркало тижня.Україна" і благодійного проекту "Небесна гвардія" провів Київський міжнародний інститут соціології.

Цей варіант відповіді обрали 57% учасників опитування на Заході і в Центрі, 54% - на Півдні, 51% - у столиці й 49% - на Сході.

Ще 19% називають криваве протистояння на Донбасі збройним конфліктом із прибічниками т.зв. "ДНР" і "ЛНР", яких підтримує РФ.

Війну на Донбасі назвали громадянською 4% учасників опитування, таку думку поділяють 6% опитаних на Сході.