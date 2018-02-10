Опрос: 56% родственников погибших считают вооруженный конфликт в Украине войной с РФ

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Суббота, 10 февраля 2018, 07:56

56% опрошенных родственников погибших считают вооруженный конфликт в Украине войной с Россией, войну на Донбассе назвали гражданской 4% участников опроса.

Опрос более тысячи членов семей погибших военнослужащих по инициативе "Зеркало недели.Украина" и благотворительного проекта "Небесная гвардия" провел Киевский международный институт социологии.

Этот вариант ответа выбрали 57% участников опроса на Западе и в Центре, 54% - на Юге, 51% - в Киеве и 49% - на Востоке.

Еще 19% называют кровавое противостояние на Донбассе вооруженным конфликтом со сторонниками т.н. "ДНР" и "ЛНР", которых поддерживает РФ.

Войну на Донбассе назвали гражданской 4% участников опроса, такое мнение разделяют 6% опрошенных на Востоке.

 

Темы: война Украина Росcия опрос
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