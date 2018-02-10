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Синоптики: В Україні туман, у Карпатах - лавини

Субота, 10 лютого 2018, 08:08

10 січня у Києві, Київській області, а також у північних, центральних та східних областях України - туман з видимістю до 200-500 м.

Про це повідомили у ДержНС з посиланням на дані Укргідрометцентру. 

У Києві очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, хмарно, вітер змінних напрямків, температура протягом доби близько 0º.

Також у суботу через снігопади у Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека 3 рівня, зазначили у ДСНС. 

За даними ДержНС, станом на 8:00 10 лютого знеструмленими залишаються 8 населених пунктів у Чернівецькій області.

"Небезпечних метеорологічних явищ на території України не спостерігається. Опади у вигляді невеликого снігу - у Києві, Київській, Кіровоградській Черкаській та дощу у Донецькій областях. Рух транспорту на автошляхах держави забезпечено", - заявили у ДержНС.

Українська правда 

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Теми: погода
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