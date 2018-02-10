Синоптики: В Украине туман, в Карпатах - лавины

10 января во Киеве, Киевской области, а также в северных, центральных и восточных областях Украины - туман с видимостью до 200-500 м.

Об этом сообщили в ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В Киеве ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, облачно, ветер переменных направлений, температура в течение суток около 0º.

Также в субботу в связи со снегопадами в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность 3 уровня, отметили в ГСЧС.

По данным ГосЧС, по состоянию на 8:00 10 февраля обесточенными остаются 8 населенных пунктов в Черновицкой области.

"Опасных метеорологических явлений на территории Украины не наблюдается. Осадки в виде небольшого снега - в Киеве, Киевской, Кировоградской Черкасской обл., дождь - на Донетчине. Движение транспорта на автодорогах обеспечено", - заявили в ГосЧС.

Украинская правда