Синоптики: В Украине туман, в Карпатах - лавины

83 просмотра
Суббота, 10 февраля 2018, 09:08

10 января во Киеве, Киевской области, а также в северных, центральных и восточных областях Украины - туман с видимостью до 200-500 м.

Об этом сообщили в ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В Киеве ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, облачно, ветер переменных направлений, температура в течение суток около 0º.

Также в субботу в связи со снегопадами в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность 3 уровня, отметили в ГСЧС. 

По данным ГосЧС, по состоянию на 8:00 10 февраля обесточенными остаются 8 населенных пунктов в Черновицкой области.

"Опасных метеорологических явлений на территории Украины не наблюдается. Осадки в виде небольшого снега - в Киеве, Киевской, Кировоградской Черкасской обл., дождь - на Донетчине. Движение транспорта на автодорогах обеспечено", - заявили в ГосЧС. 

Украинская правда

Темы: погода
powered by lun.ua
По теме
В ближайшие дни в Украине будет сыро – синоптики 9 февраля 2018, 12:40
Несмотря на снег, движение на автодорогах обеспечено – власти 9 февраля 2018, 08:31
В пятницу в Украине ожидают снега и дождей 8 февраля 2018, 17:31
Все новости
Главные новости
Опрос: 56% родственников погибших считают вооруженный конфликт в Украине войной с РФ
Сутки в АТО: 11 обстрелов, 1 раненый
Суд арестовал Шепелева на 2 месяца
Суд отказал защите Шепелева в отводе следственного судьи
Все новости

На Андреевском спуске открылось кафе-галерея Tartoria

социум

Зачем создали и как работает в Киеве агентство моделей за 50 лет