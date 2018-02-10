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На Донеччині співробітник Нацполіції застрелив цивільного

Субота, 10 лютого 2018, 11:20
На Донеччині співробітник Нацполіції застрелив цивільного

На Донеччині у м.Часів Яр співробітник Нацполіції під час сварки застосував табельну зброю і застрелив місцевого мешканця. 

Інформацію про інцидент оприлюднили у прес-центрі штабу АТО 10 лютого. 

У коментарі УП інформацію про стрілянину підтвердили в управлінні Нацполіції Донеччини. 

У свою чергу у прокуратурі Донецької області повідомили, що поліцейський є інспектором штабу батальйону "Дніпро-1". 

Конфлікт між чоловіками стався в ніч на суботу, інформація про стрілянину до поліції надійшла близько 1 години ночі. 

"Співробітник Нацполіції, який застосував табельну вогнепальну зброю, прибув до Донецької області з іншого регіону у підкріплення, під час інциденту був поза виконанням службових обов'язків і у цивільному одязі", - повідомили у НП Донеччини. 

За даними правоохоронців, загиблий - мешканець н.п. Часів Яр 1969 р.н. 

"Подію кваліфіковано за ст.115 КК "Умисне вбивство", вирішується питання про передачу справи до органів прокуратури. Співробітника Нацполіції, який вчинив стрілянину, затримано у порядку ст.208 КПК", - повідомили у прес-службі НП.

Як повідомили в облпрокуратурі, 9 лютого у м.Часів Яр жінка запросила до себе додому знайомого та сімейну пару.

"Гості впродовж вечора розпивали спиртні напої, згодом жінка знайомого пішла додому, а господарка квартири лягла спати. Прокинутися жінку змусили крики та лайка чоловіків, які з’ясовували між собою стосунки. Коли побігла до кухні щоб подивитися що сталося, її вдарили по голові, від чого вона втратила свідомість та впала на підлогу. Під час сварки 48-річний співробітник батальйону "Дніпро-1" здійснив у 48-річного опонента постріл з табельної зброї, від чого той помер", - зазначили у прокуратурі області.

Наталія Нечай, УП
Теми: поліціяДонецька областьАТО
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