Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Донецкой области сотрудник Нацполиции застрелил гражданского

Суббота, 10 февраля 2018, 11:20
В Донецкой области сотрудник Нацполиции застрелил гражданского

В Донецкой области в г. Часов Яр сотрудник Нацполиции во время ссоры применил табельное оружие и застрелил местного жителя.

Информацию об инциденте обнародовали в пресс-центре штаба АТО 10 февраля. 

В комментарии УП информацию об инциденте подтвердили в управлении Нацполиции Донецкой области. 

В свою очередь в прокуратуре Донецкой области сообщили, что полицейский является инспектором штаба батальона "Днепр-1".

Конфликт между мужчинами произошел в ночь на субботу, информация о стрельбе в полицию поступила около 1:00 ночи.

"Сотрудник Нацполиции, который применил табельное огнестрельное оружие, прибыл в Донецкую область из другого региона в подкрепление, во время инцидента был вне выполнением служебных обязанностей и в гражданской одежде", - сообщили в НП Донетчины. 

По данным правоохранителей, погибший - житель н.п. Часов Яр, 1969 года рождения.

"Событие квалифицировано по ст.115 УК "Умышленное убийство", решается вопрос о передаче дела в органы прокуратуры. Сотрудник Нацполиции, устроивший стрельбу, задержан в порядке ст.208 УПК", - сообщили в пресс-службе НП.

Как сообщили в облпрокуратуре, 9 февраля в г.Часов Яр женщина пригласила к себе домой знакомого и семейную пару.

"Гости в течение вечера распивали спиртные напитки, потом женщина знакомого пошла домой, а хозяйка квартиры легла спать. Проснулась она от криков и ссоры мужчин, которые выясняли отношения. Когда она побежала на кухню посмотреть, что произошло, ее ударили по голове, от чего она потеряла сознание и упала на пол. Во время ссоры 48-летний сотрудник батальона "Днепр-1" совершил в 48-летнего оппонента выстрел из табельного оружия, от чего тот скончался", - отметили в прокуратуре области.

Наталия Нечай, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияДонецкая областьАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Все новости...
полиция
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Последние новости
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
Все новости...
Реклама: