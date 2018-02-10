В Донецкой области сотрудник Нацполиции застрелил гражданского

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Суббота, 10 февраля 2018, 12:20

В Донецкой области в г. Часов Яр сотрудник Нацполиции во время ссоры применил табельное оружие и застрелил местного жителя.

Информацию об инциденте обнародовали в пресс-центре штаба АТО 10 февраля. 

В комментарии УП информацию об инциденте подтвердили в управлении Нацполиции Донецкой области. 

В свою очередь в прокуратуре Донецкой области сообщили, что полицейский является инспектором штаба батальона "Днепр-1".

Конфликт между мужчинами произошел в ночь на субботу, информация о стрельбе в полицию поступила около 1:00 ночи.

"Сотрудник Нацполиции, который применил табельное огнестрельное оружие, прибыл в Донецкую область из другого региона в подкрепление, во время инцидента был вне выполнением служебных обязанностей и в гражданской одежде", - сообщили в НП Донетчины. 

По данным правоохранителей, погибший - житель н.п. Часов Яр, 1969 года рождения.

"Событие квалифицировано по ст.115 УК "Умышленное убийство", решается вопрос о передаче дела в органы прокуратуры. Сотрудник Нацполиции, устроивший стрельбу, задержан в порядке ст.208 УПК", - сообщили в пресс-службе НП.

Как сообщили в облпрокуратуре, 9 февраля в г.Часов Яр женщина пригласила к себе домой знакомого и семейную пару.

"Гости в течение вечера распивали спиртные напитки, потом женщина знакомого пошла домой, а хозяйка квартиры легла спать. Проснулась она от криков и ссоры мужчин, которые выясняли отношения. Когда она побежала на кухню посмотреть, что произошло, ее ударили по голове, от чего она потеряла сознание и упала на пол. Во время ссоры 48-летний сотрудник батальона "Днепр-1" совершил в 48-летнего оппонента выстрел из табельного оружия, от чего тот скончался", - отметили в прокуратуре области.

Наталия Нечай, УП
Темы: полиция Донецкая область АТО
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