У Криму на підтримку політв'язнів зібрали 2 мільйони
В анексованому Криму в рамках акції "Кримський марафон" активісти зібрали близько 2 мільйонів рублів (930 тис. грн.) на підтримку політв'язнів і громадських активістів на півострові.
Про це повідомляє "Кримська солідарність".
"Сума, зібрана лише у межах Криму, становить близько 2 млн рублів. Це достатня сума для погашення всіх штрафів", - зазначив координатор організації Ділявер Меметов.
"Дякуємо усім, хто надав допомогу і підтримку, незалежно від конфесії чи національності, і вніс свої 10 рублів у цей марафон, проявивши свою солідарність. Ви показали свою єдність з тими, хто проявляє свою активну позицію щодо несправедливості, яка відбувається сьогодні у Криму", - додав він.
Як відомо, 14 жовтня 2017 року кримські татари вийшли на поодинокі пікети по всьому Криму. В руках вони тримали плакати "Мій народ не терорист", "Звинувачення в тероризмі і екстремізмі – це геноцид кримських татар" та інші.
18 грудня пройшли одночасно понад 70 адміністративних судів над кримськими татарами у справі про пікети 14 жовтня.
У Білогірську оштрафували на 10 тисяч рублів Садрі Муратова, такий же штраф призначили в підконтрольному Кремлю Совєтському райсуді Асану Сейдхалілову, Ельдару Алієву, Мустафі Расілову. У Київському райсуді Сімферополя штраф в 10 тис. рублів присудили Валерію Григорю.
Наприкінці грудня кримськотатарські активісти з громадського об'єднання "Кримська солідарність" оголосили про початок збору грошей для оплати адміністративних штрафів у рамках нового "Кримського марафону".
Українська правда