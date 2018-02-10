У Криму на підтримку політв'язнів зібрали 2 мільйони

В анексованому Криму в рамках акції "Кримський марафон" активісти зібрали близько 2 мільйонів рублів (930 тис. грн.) на підтримку політв'язнів і громадських активістів на півострові.

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

"Сума, зібрана лише у межах Криму, становить близько 2 млн рублів. Це достатня сума для погашення всіх штрафів", - зазначив координатор організації Ділявер Меметов.

"Дякуємо усім, хто надав допомогу і підтримку, незалежно від конфесії чи національності, і вніс свої 10 рублів у цей марафон, проявивши свою солідарність. Ви показали свою єдність з тими, хто проявляє свою активну позицію щодо несправедливості, яка відбувається сьогодні у Криму", - додав він.