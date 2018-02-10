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У Криму на підтримку політв'язнів зібрали 2 мільйони

Субота, 10 лютого 2018, 11:50

В анексованому Криму в рамках акції "Кримський марафон" активісти зібрали близько 2 мільйонів рублів (930 тис. грн.) на підтримку політв'язнів і громадських активістів на півострові.

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

"Сума, зібрана лише у межах Криму, становить близько 2 млн рублів. Це достатня сума для погашення всіх штрафів", - зазначив координатор організації Ділявер Меметов.

"Дякуємо усім, хто надав допомогу і підтримку, незалежно від конфесії чи національності, і вніс свої 10 рублів у цей марафон, проявивши свою солідарність. Ви показали свою єдність з тими, хто проявляє свою активну позицію щодо несправедливості, яка відбувається сьогодні у Криму", - додав він.

Як відомо, 14 жовтня 2017 року кримські татари вийшли на поодинокі пікети по всьому Криму.  В руках вони тримали плакати "Мій народ не терорист", "Звинувачення в тероризмі і екстремізмі – це геноцид кримських татар" та інші.

18 грудня пройшли одночасно понад 70 адміністративних судів над кримськими татарами у справі про пікети 14 жовтня.

У Білогірську оштрафували на 10 тисяч рублів Садрі Муратова, такий же штраф призначили в підконтрольному Кремлю Совєтському райсуді Асану Сейдхалілову, Ельдару Алієву, Мустафі Расілову. У Київському райсуді Сімферополя штраф в 10 тис. рублів присудили Валерію Григорю.

Наприкінці грудня кримськотатарські активісти з громадського об'єднання "Кримська солідарність" оголосили про початок збору грошей для оплати адміністративних штрафів у рамках нового "Кримського марафону".

Українська правда 

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Теми: Кримполітв'язніРосіяанексія
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