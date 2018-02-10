В Крыму для поддержки политзаключенных собрали 2 миллиона
В аннексированном Крыму в рамках акции "Крымский марафон" активисты собрали около 2 миллионов рублей (930 тыс. грн.) для поддержки политзаключенных и гражданских активистов на полуострове.
Об этом сообщает "Крымская солидарность".
"Сумма, собранная только в пределах Крыма, составляет уже около 2 млн рублей. Это достаточная сумма для погашения всех штрафов", - отметил координатор организации Дилявер Меметов.
"Благодарим всех, кто оказал помощь и поддержку, вне зависимости от конфессии или национальности, и внес свои 10 рублей в этот марафон, проявив свою солидарность. Вы показали свое единство с теми, кто проявляет свою активную позицию в отношении несправедливости, происходящей сегодня в Крыму", - добавил он.
Как известно, 14 октября 2017 года крымские татары вышли на одиночные пикеты по всему Крыму. В руках они держали плакаты: "Мой народ не террорист", "Обвинения в терроризме и экстремизме – это геноцид крымских татар" и другие.
18 декабря в оккупированном Россией Крыму прошли одновременно более 70 административных судов над крымскими татарами по делу о пикетах 14 октября.
В Белогорске оштрафовали на 10 тысяч рублей Садри Муратова, такой же штраф назначили в подконтрольном Кремлю Советском райсуде Асану Сейдхалилову, Эльдару Алиеву, Мустафе Расилову. В Киевском райсуде Симферополя штраф в 10 тыс. рублей присудили Валерию Григорю.
В конце декабря крымскотатарские активисты из общественного объединения "Крымская солидарность" объявили о начале сбора денег для оплаты административных штрафов в рамках нового "Крымского марафона".
Украинская правда