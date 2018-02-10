В Крыму для поддержки политзаключенных собрали 2 миллиона

В аннексированном Крыму в рамках акции "Крымский марафон" активисты собрали около 2 миллионов рублей (930 тыс. грн.) для поддержки политзаключенных и гражданских активистов на полуострове.

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

"Сумма, собранная только в пределах Крыма, составляет уже около 2 млн рублей. Это достаточная сумма для погашения всех штрафов", - отметил координатор организации Дилявер Меметов.