У Мар'їнці без світла лишилися 300 домівок, для ремонту необхідна "тиша"

178 переглядів
Субота, 10 лютого 2018, 12:59

У Мар'їнці біля лінії зіткнення у зоні АТО через пошкодження розподільчої підстанції без електрики залишилися близько 300 абонентів.

Про це 10 лютого повідомили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. 

"Заявка на забезпечення режиму "Тиша" подана підприємством, що постачає електроенергію і погоджена з української сторони", - зазначили у МінТОТ.

У відомстві уточнили, що тепер заявку для проведення ремотних робіт мають погодити в ОБСЄ.  

Теми: АТО Донбас енергетика аварія
powered by lun.ua
По темі
На Донеччині співробітник Нацполіції застрелив цивільного 10 лютого 2018, 12:20
Доба в АТО: 11 обстрілів, 1 поранений 10 лютого 2018, 06:51
Бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів і гранатометів, є поранений 9 лютого 2018, 19:04
Усі новини
Головні новини
Біатлон на ОІ-2018: У спринті українки - без медалей
Орбан анонсував завершення "ери російської газової монополії" в Угорщині
У Криму на підтримку політв'язнів зібрали 2 мільйони
На Донеччині співробітник Нацполіції застрелив цивільного
Усі новини
світ

Свіжий сніг можна їсти - румунські вчені

здоров'я

Ви досі у це вірите? 7 міфів про грип, які розвінчує МОЗ