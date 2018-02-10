У Мар'їнці без світла лишилися 300 домівок, для ремонту необхідна "тиша"

У Мар'їнці біля лінії зіткнення у зоні АТО через пошкодження розподільчої підстанції без електрики залишилися близько 300 абонентів.

Про це 10 лютого повідомили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

"Заявка на забезпечення режиму "Тиша" подана підприємством, що постачає електроенергію і погоджена з української сторони", - зазначили у МінТОТ.

У відомстві уточнили, що тепер заявку для проведення ремотних робіт мають погодити в ОБСЄ.