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У Мар'їнці без світла лишилися 300 домівок, для ремонту необхідна "тиша"

Субота, 10 лютого 2018, 11:59

У Мар'їнці біля лінії зіткнення у зоні АТО через пошкодження розподільчої підстанції без електрики залишилися близько 300 абонентів.

Про це 10 лютого повідомили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. 

"Заявка на забезпечення режиму "Тиша" подана підприємством, що постачає електроенергію і погоджена з української сторони", - зазначили у МінТОТ.

У відомстві уточнили, що тепер заявку для проведення ремотних робіт мають погодити в ОБСЄ.  

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбасенергетикааварія
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