Орбан анонсував завершення "ери російської газової монополії" в Угорщині

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що майбутня угода про імпорт природного газу з Румунії означатиме кінець "ери російської газової монополії в Угорщині".

Про це повідомляє RFERL.

Орбан заявив, що Угорщина планує отримувати в Румунії більше 4 мільярдів кубометрів природного газу щорічно, і, як наслідок, покращить свою "геостратегічну ситуацію".

За його словами, румунський імпорт повинен скласти понад половину імпортованого газу Угорщини до 2021-22 років.

Орбан повідомив, що Угорщина вже побудувала трубопровідний зв'язок з Румунією.

В даний час Угорщина значною мірою залежить від російських нафти та газу. Росія також займається розширенням єдиної угорської АЕС "Пакш".

Європейська правда