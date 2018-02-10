Орбан анонсував завершення "ери російської газової монополії" в Угорщині

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Субота, 10 лютого 2018, 13:06

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що майбутня угода про імпорт природного газу з Румунії означатиме кінець "ери російської газової монополії в Угорщині".

Про це повідомляє RFERL.

Орбан заявив, що Угорщина планує отримувати в Румунії більше 4 мільярдів кубометрів природного газу щорічно, і, як наслідок, покращить свою "геостратегічну ситуацію".

За його словами, румунський імпорт повинен скласти понад половину імпортованого газу Угорщини до 2021-22 років.

Орбан повідомив, що Угорщина вже побудувала трубопровідний зв'язок з Румунією.

В даний час Угорщина значною мірою залежить від російських нафти та газу. Росія також займається розширенням єдиної угорської АЕС "Пакш".

Європейська правда

Теми: Газпром Росія Угорщина
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