Орбан анонсировал завершение "эры российской газовой монополии" в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что будущее соглашение об импорте природного газа из Румынии будет означать конец "эры российской газовой монополии в Венгрии".

Об этом сообщает RFERL.

Орбан заявил, что Венгрия планирует получать в Румынии более 4 миллиардов кубометров природного газа ежегодно, и, как следствие, улучшит свою "геостратегическую ситуацию".

По его словам, румынский импорт должен составить более половины импортируемого газа Венгрии в 2021-22 лет.

Орбан сообщил, что Венгрия уже построила трубопроводную связь с Румынией.

В настоящее время Венгрия значительной степени зависит от российских нефти и газа. Россия также занимается расширением единой венгерской АЭС "Пакш".

Европейская правда