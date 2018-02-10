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Орбан анонсировал завершение "эры российской газовой монополии" в Венгрии

Суббота, 10 февраля 2018, 12:06

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что будущее соглашение об импорте природного газа из Румынии будет означать конец "эры российской газовой монополии в Венгрии".

Об этом сообщает RFERL.

Орбан заявил, что Венгрия планирует получать в Румынии более 4 миллиардов кубометров природного газа ежегодно, и, как следствие, улучшит свою "геостратегическую ситуацию".

По его словам, румынский импорт должен составить более половины импортируемого газа Венгрии в 2021-22 лет.

Орбан сообщил, что Венгрия уже построила трубопроводную связь с Румынией.

В настоящее время Венгрия значительной степени зависит от российских нефти и газа. Россия также занимается расширением единой венгерской АЭС "Пакш".

Европейская правда

Темы: ГазпромРосcияВенгрия
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