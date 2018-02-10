Орбан анонсировал завершение "эры российской газовой монополии" в Венгрии

6443 просмотра
Суббота, 10 февраля 2018, 13:06

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что будущее соглашение об импорте природного газа из Румынии будет означать конец "эры российской газовой монополии в Венгрии".

Об этом сообщает RFERL.

Орбан заявил, что Венгрия планирует получать в Румынии более 4 миллиардов кубометров природного газа ежегодно, и, как следствие, улучшит свою "геостратегическую ситуацию".

По его словам, румынский импорт должен составить более половины импортируемого газа Венгрии в 2021-22 лет.

Орбан сообщил, что Венгрия уже построила трубопроводную связь с Румынией.

В настоящее время Венгрия значительной степени зависит от российских нефти и газа. Россия также занимается расширением единой венгерской АЭС "Пакш".

Европейская правда

Темы: Газпром Росcия Венгрия
powered by lun.ua
По теме
"Нафтогаз" засекретил свою победу в Стокгольмском суде - СМИ 24 января 2018, 20:39
Overtime: главные экономические события дня 15 января 2018, 22:00
Газпром не будет обжаловать решение Стокгольмского арбитража: "А зачем?" 15 января 2018, 15:24
Все новости
Главные новости
ОИ-2018: В первый день больше всего наград - у сборной Нидерландов
Глава МИД Польши надеется на урегулирование исторического спора с Украиной
Биатлон на ОИ-2018: В спринте украинки - без медалей
Орбан анонсировал завершение "эры российской газовой монополии" в Венгрии
Все новости
мир

Свежий снег можно есть - румынские ученые

путешествия

52 места, которые стоит посетить в 2018-м