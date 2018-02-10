Поліція починає полювання на іноземних "злодіїв у законі"

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Субота, 10 лютого 2018, 15:56

Нацполіція розпочала оперативно-профілактичну операцію "Мігрант", метою якої є виявлення іноземців, які своїми діями впливають на криміногенну ситуацію в країні.

Про це повідомив перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін у суботу на робочій нараді з оперативними підрозділами, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Наказ про проведення операції був підписаний міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Відпрацювання пройде спільно з працівниками Державної прикордонної служби та Державної міграційної служби.

Аброськін підкреслив, що оцінка результатів роботи будь-якого регіону буде проводитися виключно за результатами видворення або припинення злочинів особами, які прибувають в Україну з метою організації протиправної діяльності.

Відтак зловмисники повинні бути видворені з країни, навіть якщо вони не беруть безпосередньо участі в реалізації самого злочину.

"Це лідери злочинних груп, "злодії в законі". Така категорія громадян повинна бути під нашим пильним контролем. Необхідно відстежувати їх діяльність з моменту прибуття на територію країни. Оперативні підрозділи мають володіти інформацією ще на етапі підготовки до скоєння злочину та оперативно затримувати зловмисників", - підкреслив Аброськін.

Теми: поліція
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