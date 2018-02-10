Полиция начинает охоту на иностранных "воров в законе"

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Суббота, 10 февраля 2018, 15:56

Нацполиция начала оперативно-профилактическую операцию "Мигрант", целью которой является выявление иностранцев, которые своими действиями влияют на криминогенную ситуацию в стране.

Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в субботу на рабочем совещании с оперативными подразделениями, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Приказ о проведении операции был подписан министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Отработка пройдет совместно с работниками Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы.

Аброськин подчеркнул, что оценка результатов работы любого региона будет проводиться исключительно по результатам выдворения или пресечения преступлений лицами, которые прибывают в Украину с целью организации противоправной деятельности.

Поэтому злоумышленники должны быть выдворены из страны, даже если они не принимают непосредственного участия в реализации самого преступления.

"Это лидеры преступных групп, "воры в законе". Такая категория граждан должна быть под нашим пристальным контролем. Необходимо отслеживать их деятельность с момента прибытия на территорию страны. Оперативные подразделения должны владеть информацией еще на этапе подготовки к совершению преступления и оперативно задерживать злоумышленников", - подчеркнул Аброськин.

Темы: полиция
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