Глава МЗС Польщі сподівається на врегулювання історичної суперечки з Україною

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович висловив надію на те, що історичну суперечку з Україною буде врегульовано.

Про це він заявив після зустрічі з главою дипломатії Естонії у Варшаві, передає Радио Польша.

Яцек Чапутович зазначив, що Польща усвідомлює стурбованість української влади з приводу поправки до закону про Інститут національної пам'яті. Міністр закордонних справ сподівається, що суперечку вдасться залагодити на зустрічі віце-прем'єрів Польщі та України, яка повинна відбутися наступного тижня.

"Я сподіваюся, що ця зустріч відбудеться. Принаймні ми отримали цьому підтвердження. Ми запланували дискусію про історичні відносинах між нашими країнами, ми також маємо намір домогтися дозволу з боку української влади на проведення ексгумаційних робіт ", - сказав міністр.

У минулому році Україна заборонила польському ІНП проведення ексгумації на своїй території. Міністерство закордонних справ Польщі, в свою чергу, заборонило в'їзд до Польщі для ряду українських чиновників, що відповідають за історичну політику.

Нагадаємо, 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон про Інститут національної пам'яті Польщі, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів. Водночас він направив закон до Конституційного суду на перевірку.

Закон серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів, а також штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Європейська правда