Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МЗС Польщі сподівається на врегулювання історичної суперечки з Україною

Субота, 10 лютого 2018, 15:02
Глава МЗС Польщі сподівається на врегулювання історичної суперечки з Україною

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович висловив надію на те, що історичну суперечку з Україною буде врегульовано.

Про це він заявив після зустрічі з главою дипломатії Естонії у Варшаві, передає Радио Польша.

Яцек Чапутович зазначив, що Польща усвідомлює стурбованість української влади з приводу поправки до закону про Інститут національної пам'яті. Міністр закордонних справ сподівається, що суперечку вдасться залагодити на зустрічі віце-прем'єрів Польщі та України, яка повинна відбутися наступного тижня.

"Я сподіваюся, що ця зустріч відбудеться. Принаймні ми отримали цьому підтвердження. Ми запланували дискусію про історичні відносинах між нашими країнами, ми також маємо намір домогтися дозволу з боку української влади на проведення ексгумаційних робіт ", - сказав міністр.

У минулому році Україна заборонила польському ІНП проведення ексгумації на своїй території. Міністерство закордонних справ Польщі, в свою чергу, заборонило в'їзд до Польщі для ряду українських чиновників, що відповідають за історичну політику.

Нагадаємо, 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон про Інститут національної пам'яті Польщі, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів. Водночас він направив закон до Конституційного суду на перевірку. 

Закон серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів, а також штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Польщанаціоналісти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
Польща
Голова Міноборони Польщі пережив вотум недовіри через падіння ракети
Прем’єр Польщі приїхав в Україну вшанувати жертв Волинської трагедії
Глава МЗС Польщі обіцяє "адекватну" відповідь на можливий удар Росії по ЗАЕС
Останні новини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували людей у Херсоні
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12:25
У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"
Усі новини...
Реклама: