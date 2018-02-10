Глава МИД Польши надеется на урегулирование исторического спора с Украиной

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выразил надежду на то, что исторический спор с Украиной будет урегулирован.

Об этом он заявил после встречи с главой дипломатии Эстонии в Варшаве, передает Радио Польша.

Яцек Чапутович отметил, что Польша осознает обеспокоенность украинской власти по поводу поправки к закону об Институте национальной памяти. Министр иностранных дел надеется, что спор удастся уладить на встрече вице-премьеров Польши и Украины, которая должна состояться на следующей неделе.

"Я надеюсь, что эта встреча состоится. По крайней мере мы получили этому подтверждение. Мы запланировали дискуссию об исторических отношениях между нашими странами, мы также намерены добиться разрешения со стороны украинской власти на проведение эксгумационных работ ", - сказал министр.

В прошлом году Украина запретила польскому ИНП проведение эксгумации на своей территории. Министерство иностранных дел Польши, в свою очередь, запретило въезд в Польшу ряду украинских чиновников, отвечающих за историческую политику.

Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки в закон об Институте национальной памяти Польши, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов. В то же время он направил закон в Конституционный суд на проверку.

Закон среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов, а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Европейская правда