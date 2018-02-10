У найближчі три дні на українців чекають дощі з мокрим снігом

Найближчими днями на території України очікуються дощі з мокрим снігом, температура - близько 0°.

За даними Укргідрометцентру, зокрема 11 лютого опадів можна чекати у центральних, східних та південних регіонах. Вдень температура становитиме -1...+2, вночі 0...-2, місцями до +1 градусу, на півдні 0...+3, вночі -1...+1.

На заході - без істотних опадів, вдень від -1 до +2 градусів тепла, вночі -2...-6.

11 лютого у горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).



12 лютого мокрий сніг очікується у Херсонській області, у Криму та на усьому сході країні, 13 лютого - лише у східних областях. На решті території - мінлива хмарність, без істотних опадів. У середу, 14 лютого, опади у вигляді снігу повернуться у західні області, на решті території - сонячно, без опадів.

Українська правда