У найближчі три дні на українців чекають дощі з мокрим снігом

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Субота, 10 лютого 2018, 16:05

Найближчими днями на території України очікуються дощі з мокрим снігом, температура - близько 0°. 

За даними Укргідрометцентру, зокрема 11 лютого опадів можна чекати у центральних, східних та південних регіонах.  Вдень температура становитиме -1...+2, вночі 0...-2, місцями до +1 градусу, на півдні 0...+3, вночі -1...+1. 

На заході - без істотних опадів, вдень від -1 до +2 градусів тепла, вночі -2...-6. 

11 лютого у горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).  

 

12 лютого мокрий сніг очікується у Херсонській області, у Криму та на усьому сході країні,  13 лютого - лише у східних  областях. На решті території - мінлива хмарність, без істотних опадів.  У середу, 14 лютого, опади у вигляді снігу повернуться у західні області, на решті території - сонячно, без опадів. 

 
 

Українська правда 

Теми: погода
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