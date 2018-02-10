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В ближайшие три дня украинцев ждут дожди с мокрым снегом

Суббота, 10 февраля 2018, 15:05

В ближайшие дни на территории Украины ожидаются дожди с мокрым снегом, температура - около 0°.

По данным Укргидрометцентра, в частности 11 февраля осадки ожидаются в центральных, восточных и южных регионах. Днем температура составит -1...+2, ночью 0...-2, местами до +1 градуса, на юге 0...+3, ночью -1...+1.

На западе - без существенных осадков, днем от -1 до +2 градусов тепла, ночью -2...-6.

11 февраля в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

 

12 февраля мокрый снег ожидается в Херсонской области, в Крыму и на всем востоке страны, 13 февраля - только в восточных областях. На остальной территории - переменная облачность, без существенных осадков. В среду, 14 февраля, осадки в виде снега вернутся в западные регионы, на остальной территории - солнечно, без осадков.

 
 

Украинская правда 

Темы: погода
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