У Дніпрі відкрили провадження через антисемітський пост депутата - мер

У Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження щодо депутата міської ради Сергія Суханова, обраного від партії "Опозиційний блок", через антисемітський пост у Facebook.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов із посиланням на слідче управління поліції.

"Встановлено, що 09.02.2018 на персональній сторінці соціальної мережі "Фейсбук" Суханов С.А. оприлюднив текст із нецензурними висловлюваннями на адресу осіб єврейської національності, з закликом до мешканців м. Дніпро, які поділяють його погляди, щодо здійснення протиправних проявів з ознаками розпалювання міжнаціональної ворожнечі та ненависті", - процитував Філатов повідомлення поліції.

Слідче управління ГУНП в Дніпропетровській області внесло відомості до ЄРДР з правовою кваліфікацією за ст. 161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії).

За інформацією Філатова, в суботу мав відбутися допит Суханова.

У коментарях до посту мер Дніпра уточнив, що СБУ зібрала матеріал і передала до ГУ НП, а поліція відкрила кримінальне провадження.

Разом з тим, на сайтах Нацполіції та СБУ повідомлення про дане кримінальне провадження відсутнє.

Свій пост Суханов оприлюднив вранці 9 лютого. Наразі цей допис зі сторінки депутата вже видалений. Натомість на сторінці з’явився допис із вибаченнями.

Скріни з дописів Суханова оприлюднив блогер Ігор Куліковський.

Все почалося із особистої суперечки із одним із членів єврейської громади, після якої Суханов погрожував вийти зі своєї партії та очолити "визвольний рух" проти євреїв, якщо ті не вибачаться за члена своєї громади.

У коментарі Радіо Свобода в суботу Суханов заявив, що принципово не згоден зі звинуваченнями в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі і назвав ситуацію "провокацією" політичних опонентів.

"Звісно, я не згоден зі звинуваченнями, це вигадки Філатова. Я веду антикорупційну діяльність і вже близько десятка людей з його оточення перебувають під загрозою кримінальних справ. Ситуації особливо ніякої не було. Я попросив вибачитись, переді мною вибачились і я сам попросив вибачень. Інцидент вичерпаний з двох сторін, тема ця закрита раз і назавжди", – сказав він.

Водночас Суханов заявив, що до правоохоронних органів його ще не викликали, але він готовий дати показання слідчим.