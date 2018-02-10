В Днепре открыли производство из-за антисемитского поста депутата - мэр

В Днепре полиция открыла уголовное производство в отношении депутата городского совета Сергея Суханова, избранного от партии "Оппозиционный блок", за антисемитский пост в Facebook.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов со ссылкой на следственное управление полиции.

"Установлено, что 09.02.2018 на персональной странице социальной сети "Фейсбук" Суханов С.А. обнародовал текст с нецензурными высказываниями в адрес лиц еврейской национальности, с призывом к жителям г. Днепр, которые разделяют его взгляды, относительно осуществления противоправных проявлений с признаками разжигания межнациональной вражды и ненависти", - процитировал Филатов сообщение полиции.

Следственное управление ГУНП в Днепропетровской области внесло сведения в ЕРДР с правовой квалификацией по ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).

По информации Филатова, в субботу должен был состояться допрос Суханова.

В комментариях к посту мэр Днепра уточнил, что СБУ собрала материал и передала в ГУ НП, а полиция открыла уголовное производство.

Свой пост Суханов обнародовал утром 9 февраля. Сейчас этот сообщение со страницы депутата уже удалено. Зато на странице появилось сообщение с извинениями.

Скрины с сообщений Суханова обнародовал блогер Игорь Куликовский.

Все началось с личной споры с одним из членов еврейской общины, после которой Суханов угрожал выйти из своей партии и возглавить "освободительное движение" против евреев, если те не извинятся за члена своей общины.

В комментарии Радио Свобода в субботу Суханов заявил, что принципиально не согласен с обвинениями в разжигании межнациональной розни и назвал ситуацию "провокацией" политических оппонентов.

"Конечно, я не согласен с обвинениями, это выдумки Филатова. Я веду антикоррупционную деятельность и уже около десятка человек из его окружения находятся под угрозой уголовных дел. Ситуации особенно никакой не было. Я попросил извиниться, передо мной извинились, и я сам попросил прощения. Инцидент исчерпан с двух сторон, тема эта закрыта раз и навсегда", - сказал он.

В то же время Суханов заявил, что в правоохранительные органы его еще не вызывали, но он готов дать показания следователям.