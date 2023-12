Росіянин намагався продати розвідці США "компромат на Трампа і його зв'язки з РФ" - NYT

Представники Агенства Нацбезпеки (АНБ) США заплатили 100 тисяч доларів росіянину за повернення викраденої в результаті хакерської атаки "кіберзброї", а також за інформацію, яка могла б скомпрометувати президента США Дональда Трампа.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела в американських і європейських спецслужбах.

Зазначається, що угода відбулася у вересні 2017 року. Розвідка США працювала з росіянином через посередника - американського бізнесмена, який базувався у Німеччині. Гроші - перша частина з оговореного $1 мільйона - були передані росіянину готівкою у валізі у готельному номері в Берліні.

Для зв'язку з росіянином, який обіцяв інформацію, АНБ навіть використовувало свій офіційний Twitter для відправлення йому закодованих повідомлень понад десять разів.

"Росіянин стверджував, що компромат на Трампа "зв'яже його і його соратників з Росією". Однак в АНБ "ясно дали зрозуміти", що не хочуть отримувати матеріал від представника РФ, оскільки запідозрили його у тісних зв'язках з російською розвідкою і східно-європейськими кіберзлочинцями", - пише видання.

Також в АНБ запідозрили, що росіянин причетний до відмивання грошей і пов'язаний з фактично збанкрутілою компанією, яка продавала переносні грилі для вуличних продавців ковбасок.

За даними NYT, замість обіцяних даних "росіянин представив неперевірену і, можливо, сфабриковану інформацію, в якій фігурували Трамп, інші особи, банківські записи, електронні листи і, імовірно, дані російської розвідки".

"Окрім того у перемовинах він (росіянин - ред.) знизив свої запити з приблизно $10 мільйонів до трохи більше 1 мільйона. Через кілька місяців він показав американському бізнесменові 15-секундне відео, в якому чоловік розмовляв з двома жінками", - пише видання.

Росіянин стверджував, що на відео - розмова Трампа з повіями у московському готельному номері в 2013 році, проте доказів того, що таке відео реально існує - немає.

"На відео не було чути звуку і не було ніякої можливості перевірити, чи був цей чоловік Трампом, як стверджував росіянин", - зазначає NYT.

"Вибір місця для показу відео - а росіянин влаштував його у посольстві РФ в Берліні - посилив підозри США щодо російської спецоперації", - пише ЗМІ.

За даними NYT, у чотирьох документах, які росіянин намагався передати американській розвідці, згадуються соратники Трампа: в одних документах - Картер Пейдж, консультант з енергетики, який вважався радником Трампа з питань Росії, в інших - мільярдер і спонсор "демократів" Роберт Мерсер і його дочка Ребекка.

На думку представників АНБ, інформація, яку росіянин намагався видати за "компромат на Трампа", більше нагадувала повідомлення для таблоїдів або плітки, а не розвіддані.

У АНБ заявили, що припинили угоду, оскільки "побоювалися заплутатися у російській спецоперації, яка проводиться з метою дестабілізації в американському уряді", а також побоюючись "політичних наслідків у Вашингтоні".

Видання зазначає, що російська розвідка, "схоже, намагається поширювати інформацію, яка тісно пов'язана з необґрунтованими повідомленнями про угоди Трампа в Росії, зокрема і відео, існування якого Трамп неодноразово відкидав".

"Чутки про те, що у розвідки РФ є відео, з'явилися більше року тому. З того часу у Центральній і Східній Європі з'явилися як мінімум 4 росіянина, що пропонують продати компромат американським політичним діячам, приватним слідчим і розвідникам, які б підтвердили досьє ... У АНБ підозрюють, що дехто з цих продавців працює на російську розвідку", - пише NYT.

У свою чергу президент США Дональд Трамп відреагував 10 лютого на публікацію The New York Times у своєму Твіттері: "За даними NYT, якийсь росіянин продавав фальшиві секрети про Трампа США, які коштували спершу 10 млн доларів, а згодом - подешевшали до 1 млн. Сподіваюся, тепер люди бачать і розуміють, що тут відбувається. ... Висушіть болото!". Говорячи це, Трамп зазвичай має на увазі боротьбу з корупцією у Вашингтоні, хоча вираз у США використовується з початку 1900-х різними лідерами і фактично йдеться про необхідність "позбутися того, що є шкідливим".

According to the @nytimes, a Russian sold phony secrets on “Trump” to the U.S. Asking price was $10 million, brought down to $1 million to be paid over time. I hope people are now seeing & understanding what is going on here. It is all now starting to come out - DRAIN THE SWAMP!