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Россиянин пытался продать разведке США "компромат на Трампа и его связи с РФ" - NYT

Суббота, 10 февраля 2018, 16:08
Россиянин пытался продать разведке США компромат на Трампа и его связи с РФ - NYT

Представители Агентства Нацбезопасности США заплатили 100 тыс. долларов россиянину за возвращение похищенного в результате хакерской атаки "кибероружия", а также за информацию, которая могла бы скомпрометировать президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в американских и европейских спецслужбах. 

Отмечается, что сделка состоялась в сентябре 2017 года. Разведка США работала с россиянином через посредника - американского бизнесмена, базирующегося в Германии. Деньги - первая часть из оговоренного $1 миллиона - были переданы россиянину наличными в чемодане в гостиничном номере в Берлине. 

Для связи с человеком, который обещал информацию, АНБ даже использовало свой официальный Twitter для отправки ему закодированных сообщений более десяти раз.

"Россиянин утверждал, что компромат на Трампа "свяжет его и его соратников с Россией". Однако в АНБ "ясно дали понять", что не хотят получать материал от представителя РФ, заподозрив его в тесных связях с российской разведкой и восточно-европейскими киберпреступниками", - пишет издание.

Также в АНБ заподозрили, что россиянин причастен к отмыванию денег и связан с практически обанкротившейся компанией, которая продавала переносные грили для уличных продавцов колбасок. 

По данным NYT, вместо обещанных данных "россиянин представил непроверенную и, возможно, сфабрикованную информацию, в которой фигурировали Трамп, другие лица, банковские записи, электронные письма и, предположительно, данные российской разведки".

"В начале переговоров он (россиянин - ред.) снизил свои запросы с примерно $10 миллионов до чуть более 1 миллиона. Спустя несколько месяцев он показал американскому бизнесмену (агенту АНБ) 15-секундное видео, в котором мужчина разговаривал с двумя женщинами", - пишет СМИ.

Россиянин утверждал, что на видео - разговор Трампа с проститутками в московском гостиничном номере в 2013 году, однако доказательств того, что такое видео реально существует - нет. 

"На видео не было слышно звука, и не было никакой возможности проверить, был ли этот человек Трампом, как утверждал россиянин", - отмечает NYT.

"Выбор места для показа видео - а россиянин устроил его в посольстве РФ в Берлине - усилил подозрения США относительно российской спецоперации", - пишет СМИ. 

По данным NYT,  в четырех документах, которые россиянин пытался передать американской разведке, упоминаются соратники Трампа: в одних документах - Картер Пейдж, консультант по энергетике, считавшийся советником Трампа по вопросам России, в других - миллиардер и спонсор "демократов" Роберт Мерсер и его дочь Ребекка. 

По мнению представителей АНБ, информация, которую россиянин пытался представить как "компромат на Трампа", больше напоминала сообщения для таблоидов или сплетни, а не разведданные. 

В АНБ заявили, что остановили сделку, т.к. "опасались запутаться в российской спецоперации, проводимой с целью дестабилизации в американском правительстве", а также опасаясь "политических последствий в Вашингтоне". 

Издание отмечает, что российская разведка, "похоже, пытается распространять информацию, которая тесно связана с необоснованными сообщениями о сделках Трампа в России, включая предполагаемое видео, существование которого Трамп неоднократно отвергал".

"Слухи о том, что у разведки РФ есть видео, появились больше года назад. С тех пор в Центральной и Восточной Европе появились как минимум 4 россиянина, предлагающие продать компромат американским политическим деятелям, частным следователям и разведчикам, которые бы подтвердили досье... В АНБ подозревают, что некоторые из продавцов работают на российскую разведку", - пишет NYT.

В свою очередь президент США Дональд Трамп отреагировал 10 февраля на публикацию The New York Times в своем Твиттере: "По данным NYT, какой-то русский продавал фальшивые секреты о Трампе США, которые стоили сначала 10 млн долларов, а потом  подешевели до 1 млн. Надеюсь, теперь люди видят и понимают, что здесь происходит. ... Осушить болото!". Говоря это, Трамп обычно подразумевает борьбу с коррупцией в Вашингтоне, хотя выражение в США используется с  начала 1900-х различными лидерами и фактически подразумевает "избавиться от того, что является вредным". 

Украинская правда 

Темы: РосcияСШАразведкавиборы
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