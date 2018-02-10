Порошенко: канцлер Австрії пояснив, що Україні гарантована підтримка

Президент Петро Порошенко після зустрічі з канцлером Австрії Себастьяном Курцем не турбується щодо проросійської риторики Австрійської партії свободи (АПС), яка входить в урядову коаліцію з консерваторами.

Про це Порошенко заявив в інтерв'ю австрійському виданню Profil, повідомляє Укрінформ.

"Себастьян пояснив мені урядову програму, в якій Україні гарантована вся необхідна підтримка", - заявив український президент.

Як пише видання, Порошенко заявив, що не турбується з приводу проросійських настроїв в АПС.

Санкції, введені ЄС проти Росії, президент оцінює "як мотивацію для Росії остаточно реалізувати Мінські угоди".

При цьому, пише видання, український президент абсолютно впевнений у тому, що президент РФ Володимир Путін не знає, що робити з Донбасом.

"Путін просто повинен визнати, що це українська територія і поважати міжнародне право. Будь ласка, пане Путін, припиніть вбивати людей в Україні, Сирії та інших регіонах світу", - звернувся Порошенко через австрійський журнал до російського керівника.

Порошенко також відповів на запитання австрійських журналістів про незалежний антикорупційний суд, створення якого вимагають західні партнери, запевнивши, що це станеться вже цього року.

"Корупція завжди була і залишається найбільшою проблемою в Україні", - визнав президент, додавши, що хоче працювати із західними спецслужбами, щоб повернути в Україну гроші, незаконно вивезені за кордон олігархами, політиками і високими посадовцями.

Як відомо, Австрійська партія свободи (АПС) увійшла до коаліційного уряду на правах молодшого партнера за підсумками торішніх парламентських виборів в республіці. Лідер АПС Хайнц-Крістіан Штрахе не раз закликав до відміни санкцій проти Росії і навіть заявляв, що "Крим реально є частиною Росії, це треба прийняти". Втім, після вступу на посаду віце-канцлера Австрії він дещо стримав свою проросійську риторику.

Президент Петро Порошенко 8 лютого перебував з робочим візитом у Відні, де зустрічався з керівниками Австрії і на запрошення президента Австрії Олександра Ван дер Беллена взяв участь у Віденському балу.