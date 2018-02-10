Порошенко: канцлер Австрии объяснил, что Украине гарантирована поддержка

Президент Петр Порошенко после встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем не беспокоится по поводу пророссийской риторики Австрийской партии свободы (АПС), которая входит в правительственную коалицию с консерваторами.

Об этом Порошенко заявил в интервью австрийскому изданию Profil, сообщает Укринформ.

"Себастьян объяснил мне правительственную программу, в которой Украине гарантирована вся необходимая поддержка", - сказал украинский президент.

Как пишет издание, Порошенко заявил, что не беспокоится по поводу пророссийских настроений в АПС.

Санкции, введенные ЕС против России, президент оценивает "как мотивацию для России окончательно реализовать Минские соглашения".

При этом, пишет издание, украинский президент абсолютно уверен в том, что президент РФ Владимир Путин не знает, что делать с Донбассом.

"Путин просто должен признать, что это украинская территория и уважать международное право. Пожалуйста, господин Путин, прекратите убивать людей в Украине, Сирии и других регионах мира", - обратился Порошенко через австрийский журнал к российскому руководителю.

Порошенко также ответил на вопросы австрийских журналистов о независимом антикоррупционном суде, создания которого требуют западные партнеры, заверив, что это произойдет в этом году.

"Коррупция всегда была и остается самой большой проблемой в Украине", - признал президент, добавив, что хочет работать с западными спецслужбами, чтобы вернуть в Украину деньги, незаконно вывезенные за границу олигархами, политиками и высокопоставленными лицами.

Как известно, Австрийская партия свободы (АПС) вошла в коалиционное правительство на правах младшего партнера по итогам прошлогодних парламентских выборов в республике. Лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе не раз призывал к отмене санкций против России и даже заявлял, что "Крым реально является частью России, это надо принять". Впрочем, после вступления в должность вице-канцлера Австрии он несколько умерил свою пророссийскую риторику.

Президент Петр Порошенко 8 февраля находился с рабочим визитом в Вене, где встречался с руководителями Австрии и по приглашению президента Австрии Александра Ван дер Беллена принял участие в Венском балу.