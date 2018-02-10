Сервери організаторів ОІ у день відкриття "зламали" хакери - ЗМІ

У Пхенчхані під час церемонії відкриття зимових Олімпійських Ігор сервери організаторів ОІ зазнали кібератаки.

Про це повідомляє агентство Yonhap News Agency з посиланням на оргкомітет ОІ - PyeongChang Organizing Committee for the 2018 Olympic & Paralympic Games (POCOG).

За заявою POCOG, кібератака викликала несправність інтернет-протоколів (IPTV) у головному прес-центрі ОІ. Роботу серверів було припинено напередодні ввечері, щоб запобігти подальшим збиткам, що призвело до проблем у роботі веб-сайту Ігор.

Роботу серверів і сайту відновили у суботу близько 8 ранку за місцевим часом.

Через перебої у роботі сайту та серверів глядачі, які купили квитки заздалегідь, не змогли роздрукувати заброньовані раніше квитки на олімпійські змагання.

Інформація про те, де сталася атака, наразі залишається невідомою.

У POCOG також заявили, перебої у роботі серверів не вплинули на безпеку системи або безпеку спортсменів або глядачів під час церемонії відкриття ОІ.

Представники оргкомітету заявили, що розслідують причину неполадок і вже мають деякі деталі.

Українська правда