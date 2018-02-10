Серверы организаторов ОИ в день открытия "сломали" хакеры - СМИ

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Суббота, 10 февраля 2018, 18:17

В Пхенчхане во время церемонии открытия зимних Олимпийских Игр серверы организаторов ОИ подверглись кибератаке.

Об этом сообщает агентство Yonhap News Agency со ссылкой на оргкомитет ОИ - PyeongChang Organizing Committee for the 2018 Olympic & Paralympic Games (POCOG)

Согласно заявлению POCOG, кибератака вызвала неисправность интернет-протоколов (IPTV) в главном пресс-центре ОИ. Работа серверов была приостановлена накануне вечером, чтобы предотвратить дальнейший ущерб, что привело к неполадкам в работе веб-сайта Игр. 

Работа серверов и сайта была возобновлена в субботу около 8 утра по местному времени. 

Из-за неполадок зрители, купившие билеты заранее,  не смогли распечатать забронированные ранее билеты на олимпийские соревнования.

Информация о том, где произошла атака, пока остается неизвестной.

В POCOG также заявили, перебои в работе серверов не повлияли на безопасность системы или безопасность спортсменов либо зрителей во время церемонии открытия ОИ.

Представители оргкомитета заявили, что расследуют причину неполадок и уже располагают некоторыми деталями.

Украинская правда 

Темы: Олимпиада Южная Корея хакеры
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